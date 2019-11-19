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Факты / Украина

Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)

Всемирный день туалета празднуют 19 ноября. К слову, для жителей Киева создали мобильное приложение – онлайн-карту общественных туалетов.

Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)

Всемирный день туалета впервые отметили в 2002 году. К слову, учредили его в Сингапуре 2001 году на международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Именно это страна славится безукоризненной чистотой WC.

С помощью приложения можно найти туалет в любом районе Киева.

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Сейчас на электронной карте находится 73 общественных туалета. Красным цветом выделены неработающие, зеленым – действующие.

Чтобы узнать точное местоположение, нужно просто кликнуть на выбранный туалет.

Как выглядит приложение – видно здесь.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине с 1 сентября вступали в силу новые государственные строительные нормы по проектированию метрополитена, которые предусматривают обязательное обустройство туалетов для пассажиров.

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