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Факти / Україна

Карта громадських туалетів Києва онлайн

Всесвітній день туалету святкують 19 листопада. До слова, для жителів Києва створили мобільний додаток – онлайн-карту громадських туалетів.

Карта громадських туалетів Києва онлайн

Всесвітній день туалету вперше відзначили в 2002 році. До слова, заснували його в Сінгапурі 2001 році на міжнародній конференції, присвяченій проблемам туалетів. Саме ця країна славиться бездоганною чистотою WC.

За допомогою додатка можна знайти туалет у будь-якому районі Києва.

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Зараз на електронній карті вже є 73 громадських туалетів. Червоним кольором виділені непрацюючі, зеленим – діючі.

Щоб дізнатися точне місце розташування, потрібно просто “клікнути” на обраний туалет.

Як виглядає додаток – видно тут.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні з 1 вересня набули чинності нові державні будівельні норми щодо проектування метрополітену, які передбачають обов’язкове облаштування туалетів для пасажирів.

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