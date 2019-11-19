PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мінськ триватиме навіть без домовленостей щодо Донбасу – посол Німеччини

Посол Німеччини Анка Фельдгузен впевнена, що Мінськ буде тривати, навіть якщо не вдасться домовитися про політичні кроки врегулювання ситуації на Донбасі

Анка Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що переговори в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську з врегулювання конфлікту на сході України продовжаться навіть в тому випадку, якщо не буде досягнуто згоди з політичних кроків.

– Це практичний і зручний майданчик, щоб всі могли один з одним говорити, – зазначила дипломат.

Вона додала, що в рамках мінського майданчика можна зробити кроки для поліпшення життя людей.

Читайте: Мінські домовленості та газова незалежність: чого очікувати від нормандської зустрічі

Також вона визнала, що багато чого в розв’язанні конфлікту залежить від бажання російського керівництва.

– Звичайно, багато що залежить від Росії, а також від того, на що погодиться українське суспільство, – додала посол.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нормандський формат
Нормандська четвірка підпише документ щодо Донбасу – Кремль
Нормандська зустріч
Мінські домовленості та газова незалежність: чого очікувати від нормандської зустрічі
Особливий статус Донбасу треба узгоджувати з ОРДЛО – Пристайко
Особливий статус Донбасу треба узгоджувати з ОРДЛО – Пристайко
Альтернатива Мінським угодам не готується – Пристайко
Альтернатива Мінським угодам не готується – Пристайко
Базар-Берлін: масштабна виставка господарчих товарів у Німеччині
Базар-Берлін: масштабна виставка господарчих товарів у Німеччині
За яких умов Україна може вийти з Мінських домовленостей
За яких умов Україна може вийти з Мінських домовленостей
У Німеччині викрили угруповування, яке нелегально надавало роботу українцям
У Німеччині викрили угруповування, яке нелегально надавало роботу українцям
День державного прапору
Чи зможе Україна безболісно вийти з Мінських угод
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка