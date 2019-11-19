Посол Німеччини Анка Фельдгузен впевнена, що Мінськ буде тривати, навіть якщо не вдасться домовитися про політичні кроки врегулювання ситуації на Донбасі
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що переговори в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську з врегулювання конфлікту на сході України продовжаться навіть в тому випадку, якщо не буде досягнуто згоди з політичних кроків.
– Це практичний і зручний майданчик, щоб всі могли один з одним говорити, – зазначила дипломат.
Вона додала, що в рамках мінського майданчика можна зробити кроки для поліпшення життя людей.
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Також вона визнала, що багато чого в розв’язанні конфлікту залежить від бажання російського керівництва.
– Звичайно, багато що залежить від Росії, а також від того, на що погодиться українське суспільство, – додала посол.
Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.