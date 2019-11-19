На саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря подпишут документ о перспективах политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Обновлено в 13.50. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите в Париже нормандская четверка примет документ по Донбассу, но не смог сказать – будет он декларативным или обязательным к исполнению.

12.07. Лидерам Украины, России, Германии и Франции по итогам саммита в нормандском формате предложат для подписания рамочный документ, содержащий перечень шагов по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей.

По словам информированного источника, проект этого документа уже подготовлен и согласован.

– За основу будет взята так называемая формула Штайнмайера, которую согласовала ранее ТКГ. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ, – сказал он.

В то же время собеседник отметил, что там нет конкретных шагов по немедленной передаче Украине контроля над участком границы на Донбассе.

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Он также выразил сомнения относительно полноценной двусторонней встречи Путина и Зеленского на полях саммита.

При этом считает, что нормандская четверка может договориться об обмене пленными по формуле всех на всех до конца года.

Напомним, 18 ноября Россия подтвердила участие во встрече нормандской четверки в Париже.