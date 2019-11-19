Росія повинна нарешті завершити розпочату на Донбасі війну, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Настав час Росії виконувати взяті на себе зобов’язання щодо Донбасу. Таку думку висловив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

У Берліні нагадали, що сторони вже зробили важливі кроки для завершення війни – розвели сили у Станиці Луганській, в Золотому та Петрівському. Також Маас відзначив початок будівництва мосту в Станиці Луганській.

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За його словами, жителі Донбасу потребують припинення вогню та відбудови важливих об’єктів інфраструктури.

– З нашого погляду, зараз черга за Росією реалізовувати перемовини, – заявив Маас.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.