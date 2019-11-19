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Факти / Україна / Політика

Настав час Росії виконувати свої зобов’язання щодо Донбасу – Маас

Росія повинна нарешті завершити розпочату на Донбасі війну, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Настав час Росії виконувати свої зобов’язання щодо Донбасу – Маас

Настав час Росії виконувати взяті на себе зобов’язання щодо Донбасу. Таку думку висловив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

У Берліні нагадали, що сторони вже зробили важливі кроки для завершення війни – розвели сили у Станиці Луганській, в Золотому та Петрівському. Також Маас відзначив початок будівництва мосту в Станиці Луганській.

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За його словами, жителі Донбасу потребують припинення вогню та відбудови важливих об’єктів інфраструктури.

– З нашого погляду, зараз черга за Росією реалізовувати перемовини, – заявив Маас.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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