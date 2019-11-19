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Факты / Украина / Политика

Пристайко о нормандской встрече: Киев готов к разумному компромиссу

Глава МИД Вадим Пристайко надеется, что результатом встречи нормандской четверки станет прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

Пристайко о нормандской встрече: Киев готов к разумному компромиссу

Встреча нормандской четверки должна привести к существенному прогрессу в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Киев подходит к переговорам “с открытыми идеями и с открытым разумом”.

– Мы готовы воспринять разумный компромисс и привезти домой прогресс, к которому так давно стремимся, – сказал Пристайко.

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Глава МИД также добавил, что реального прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе не было с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится  9 декабря в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина

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