PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Пристайко про нормандську зустріч: Київ готовий до розумного компромісу

Голова МЗС Вадим Пристайко сподівається, що результатом зустрічі нормандської четвірки стане прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Пристайко про нормандську зустріч: Київ готовий до розумного компромісу

Зустріч нормандської четвірки повинна дати істотний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, Київ підходить до переговорів “з відкритими ідеями і з відкритим розумом”.

– Ми готові сприйняти розумний компроміс і привезти додому прогрес, до якого так давно прагнемо, – сказав Пристайко.

Читайте: Настав час Росії виконувати свої зобов’язання щодо Донбасу – Маас

Глава МЗС також додав, що реального прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі не було з 2016 року, коли була остання зустріч у нормандському форматі.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Владимир Зеленский
Зеленський про обмін всіх на всіх: Потрібно більше конкретики
Владимир Зеленский - президент
Зеленський на нормандській зустрічі має намір говорити про терміни припинення війни
Нормандський формат
Нормандська четвірка підпише документ щодо Донбасу – Кремль
Закон про Донбас розроблять за результатами нормандської зустрічі – Разумков
Закон про Донбас розроблять за результатами нормандської зустрічі – Разумков
Нормандська зустріч
Мінські домовленості та газова незалежність: чого очікувати від нормандської зустрічі
Особливий статус Донбасу треба узгоджувати з ОРДЛО – Пристайко
Особливий статус Донбасу треба узгоджувати з ОРДЛО – Пристайко
Розвал РФ створить Україні ще більше проблем – Пристайко
Розвал РФ створить Україні ще більше проблем – Пристайко
хайко маас візит в україну
Голова МЗС Німеччини їде в Україну для підготовки зустрічі нормандської четвірки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка