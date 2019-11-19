Голова МЗС Вадим Пристайко сподівається, що результатом зустрічі нормандської четвірки стане прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зустріч нормандської четвірки повинна дати істотний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, Київ підходить до переговорів “з відкритими ідеями і з відкритим розумом”.

– Ми готові сприйняти розумний компроміс і привезти додому прогрес, до якого так давно прагнемо, – сказав Пристайко.

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Глава МЗС також додав, що реального прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі не було з 2016 року, коли була остання зустріч у нормандському форматі.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.