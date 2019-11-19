Економіст Світового банку Фарук Кхан вирахував, на скільки зможе зрости економіка України після відкриття ринку землі.

Українська економіка показала б зростання до 0,5-1,5% ВВП у найближчі п’ять років у разі відкриття ринку землі.

Такий прогноз висловив провідний економіст Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Фарук Кхан.

За його словами, рівень зростання ВВП залежав би від сценарію реформи і додаткових стратегій влади.

– Основним каналом впливу на процес зростання стало б розширення кількості виробників товарів із високою доданою вартістю і вихід їхніх ринків з меншою доданою вартістю в міру зростання цін на землю.

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Фарук Кхан також наголосив на важливості створення механізму захисту для прозорості ринку землі та недопущення його монополізації.

Нагадаємо, 18 листопада Верховні Рада ухвалила за основу закон про ринок землі у першому читанні.