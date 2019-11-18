Диджитализация, переезд министерств и увеличение эффективности являются только несколькими из многих задач, которые запланированы в реформе Кабинета министров.

Факты ICTV пообщались с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, который рассказал о возможном создании новых министерств, оптимизации работы Кабмина и подробнее о нескольких проектах, которые планируются в рамках диджитализации Украины.

— Говорили, что у нас очень много министерств, много зданий простаивают. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Я считаю, что у нас мало министерств… Я вижу, как много вопросов у министров. Если бы их зоны ответственности были разделены более мелко, мне кажется, они как управленцы могли бы работать более эффективно.

— То есть объединение министерств было ошибкой?

— Нет, это не ошибка. Почему каждое лишнее министерство до сих пор – это плохо? Потому что каждое новое министерство – это куча лишнего аппарата, кадровики, бухгалтерия и многие другие направления. На самом деле каждое новое юрлицо, а каждое министерство – это новое юрлицо, это много лишних расходов.

Но если мы выйдем на модель, когда весь Кабмин будет единым юридическим лицом, когда все поддерживающие функции будут централизованы, думаю, возможно, в будущем, если мы сможем разбить все на 25-30 министерств, это не приведет к тому, что будет больше госслужащих. С другой стороны, будут более четкие сферы ответственности у министров.

— Каких, по вашему мнению, не хватает министерств?

— Мне так трудно вам ответить. Но я могу сказать, что управлять любым министерством – это в 50 раз больше вопросов, чем когда я соуправлял Монобанком. Каждое министерство как целая Вселенная.

—Считаете ли вы, что Украине нужно Министерство культуры, ведь во многих странах его вообще нет.

Если делать эффективную политику, оно может существовать. Все зависит от того, кто министр, какая у него политика. Можно посмотреть на Программу действий правительства и то, какие KPI (Ключевые показатели эффективности – Ред.) записал себе министр культуры. Мне кажется, что они правильные.

На самом деле культура – это ведь тоже часть экономики. Представьте себе, что в рамках Министерства культуры делаются правильные вещи, что в Украине создали Музей современного искусства или мы стали хабом для киноиндустрии. Это то, чем занимается Министерство культуры и одновременно приносит иностранные инвестиции.

— Как должна происходить оптимизация Кабинета министров?

— Идея очень проста. Я вижу, что очень много неэффективности из-за того, что министерства разбросаны по городу. Если бы мы могли оптимизироваться таким образом, чтобы основные лица, которые формируют политику (все министры, заместители, директорат и т. д.), находились в одном здании, мы бы смогли работать эффективнее.

Читайте: Кабмин отдал Дубилету Государственную службу статистики

— Сколько для этого нужно времени?

— Пока не готов сказать. Надеюсь, что первое министерство уже в этом году попытается переехать в здание. Сейчас я веду переговоры с министрами, кто хочет больше, кто хочет меньше.

Общая идея заключается не в переезде. Она в том, что у нас есть потенциал для того, чтобы стать более компактными, более эффективными за счет диджитализации, централизации, других правильных управленческих технологий. Если мы это сделаем, тогда переезд в это здание ключевых министерств или их части вполне возможен.

— На сколько будут сокращать аппараты министерств?

— Сейчас я не хочу никого пугать цифрами, ведь это очень деликатный процесс. Общая идея в следующем: сейчас работает много людей, эффективность и зарплата у них не такие высокие, как могли бы быть.

— Какая средняя зарплата у работника Кабмина?

От 15 до 30 тыс. грн плюс премии и надбавки. Все очень сильно зависит от профессии… Если мы уменьшим количество людей, а тем, что остались, сможем за счет того увеличить зарплату и требования к ним, то это будет существенная реформа. Правительство будет лучше выполнять свои функции, будет меньше коррупции.

— Как будут работать электронные больничные?

— Когда вы приходите к врачам, они выписывают вам больничные на бланках отчетности. Мы хотим вместо этого сделать так, чтобы они могли выписывать это на любом листе и регистрировать эти документы в электронном реестре.

Очень простая система. Заходишь, вводишь имя пациента, дату и все. Это приведет к тому, что вы сможете работодателю предоставить доступ к этой электронной записи. Таким образом он сможет контролировать, не куплена ли эта справка.

Так как система электронная, мы видим, какие врачи выписывают справки. Будет постоянно проводиться анализ, и если мы будем видеть, что какой-то врач выписывает много справок – это первый признак того, что он торгует справками вместо того, чтобы выполнять свою работу.

— Как будет происходить перепись населения?

— Вместо того, чтобы переписывать всех подряд, можно делать точечные социальные замеры, а затем обогащать их реестрами и другими источниками данных, чтобы получить не менее, а может, даже более точную модель нашего населения. Когда мы просто ходим и стучим в дверь, там погрешность достаточно велика, ведь не все готовы откровенно предоставлять о себе информацию.

Факты ICTV также пообщались с экс-министром здравоохранения Уляной Супрун, которая рассказала о том, как появилась идея развенчивать медицинские мифы.