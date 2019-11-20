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Факти / Україна / Суспільство

Дубілет планує об’єднати 50 урядових call-центрів в один

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про намір об’єднати понад 50 різних урядових call-центрів в один.

Дубілет планує об’єднати 50 урядових call-центрів в один

Дмитро Дубілет зазначив, що наразі планують запустити пілотний проект, який забере на себе комунікації Міністерства соціальної політики, Офісу президента і митниці.

Згодом протягом року в єдиний центр зберуть всі інші відомства.

Крім того, Дмитро Дубілет анонсував найближчим часом запуск підтримки не тільки телефоном чи поштою, а й через мессенжери.

Тож, вартість обробки одного звернення зменшиться, а якість зросте.

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У майбутньому також планують створювати для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з Києва.

– Ми змінюємо систему мотивації операторів так, щоб вони допомогали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі, – написав Дмитро Дубілет у Facebook.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет розповів про кроки, які робить український уряд для боротьби з рейдерством.

Фото: Dreamstime

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