Нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков подтвердил, что вместе с другими коллегами по партии встречался с руководителем полиции Кривого Рога в сентябре.

Юрий Корявченков сказал, что во время встречи с новым руководителем полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым просил вернуть доверие граждан к правоохранительным органам.

– Мы сказали: очень беспокоимся за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все, – сказал нардеп.

Он заверил, что не имел влияния на назначение должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога, а кандидатура Лукашова появилась по линии МВД, в частности начальника полиции Днепропетровской области.

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Корявченков также опроверг любые угрозы об открытии дел против противников новой власти, которые якобы прозвучали в записи Антона Полякова:

– Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы.

Эти слова он не считает предупреждением руководству полиции, и не знает, кто мог записать разговор.

Напомним, нардеп Антон Поляков, исключенный из фракции партии Слуга народа, обнародовал несколько частей аудиозаписи, где в разговоре якобы принимают участие начальник областной полиции Днепропетровщины Владимир Огурченко, Юрий Корявченков, Владлен Неклюдов и другие нардепы.