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Факти / Україна

Корявченков прокоментував скандальні записи з Кривого Рогу

Нардеп від Слуги народу Юрій Корявченков підтвердив, що разом з іншими колегами з партії зустрічався з керівником поліції Кривого Рогу у вересні.

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков сказав, що під час зустрічі з новим керівником поліції Кривого Рогу Сергієм Лукашовим просив повернути довіру громадян до правоохоронних органів.

– Ми сказали: дуже турбуємося за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб все було по закону. Щоб всі правоохоронні органи працювали разом. Ось і все, – сказав нардеп.

Він запевнив, що не мав впливу на призначення посадових осіб до правоохоронних органів Кривого Рогу, а кандидатура Лукашова з’явилася по лінії МВС, зокрема начальника поліції Дніпропетровській області.

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Корявченков також заперечив будь-які погрози щодо відкриття справ проти противників нової влади, які нібито прозвучали у записі Антона Полякова:

– Жодних погроз щодо залучення інших силових органів не було. Я сказав: якщо не буде дій відповідно до закону, то діяти можуть інші органи.

Ці слова він не вважає попередженням керівництву поліції, і не знає, хто міг записати розмову.

Нагадаємо, нардеп Антон Поляков, якого виключено з фракції партії Слуга народу, оприлюднив кілька частин аудіозапису, де у розмові нібито беруть участь голова обласної поліції Дніпропетровщини Володимир Огурченко, Юрій Корявченков, Владлен Неклюдов та інші нардепи.

Джерело: Новое время

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