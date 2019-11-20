Народный депутат Антон Поляков опубликовал третью часть разговора представителей Слуги народа в Кривом Роге с главой полиции Днепропетровщины.

Нардеп Антон Поляков обнародовал очередную аудиозапись со встречи представителей Слуги народа и руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко, которая состоялась 25 сентября.

Разговор посвящен попыткам присутствующих в покупке местного телеканала – Первый городской телеканал. Его якобы планируют выкупить у собственников и финансировать за счет комбината Арсел Миттал Кривой Рог.

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Согласно аудиозаписи, в разговоре якобы принимают участие председатель областной полиции Днепропетровщины Владимир Огурченко, Юрий Корявченков, Владлен Неклюдов и другие нардепы от Слуги народа.

Ранее Факты ICTV писали, что народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии Слуга народа, поскольку они нарушили договоренности о голосовании.