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Факты / Украина

Перемирие на Донбассе должно быть с четкими сроками и обязательствами – Зеленский

Президент Владимир Зеленский планирует говорить на нормандской встрече о настоящем, а не “фейковом” перемирии на Донбассе.

Перемирие на Донбассе должно быть с четкими сроками и обязательствами – Зеленский

После разведения сил в Станице Луганской, в Золотом и Петровском на этих участках не было зафиксировано обстрелов.

Об этом в Станице Луганской сообщил президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что “это самое главное”.

Также лидер государства сообщил о планах поднять во время встречи в нормандском формате вопрос о достижении перемирия на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

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Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а обстрелы снова начались.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится  9 декабря в Париже.

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