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Факти / Україна

Перемир’я на Донбасі має бути з чіткими термінами і зобов’язаннями – Зеленський

Президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про справжнє, а не “фейкове” перемир’я на Донбасі.

Перемир’я на Донбасі має бути з чіткими термінами і зобов’язаннями – Зеленський

Після розведення сил у Станиці Луганській, в Золотому і Петровському на цих ділянках не було зафіксовано обстрілів.

Про це у Станиці Луганській повідомив президент України Володимир Зеленський і підкреслив, що “це найголовніше”.

Також лідер держави повідомив про плани підняти під час зустрічі в нормандському форматі питання про досягнення перемир’я на Донбасі, з чіткими термінами і зобов’язаннями сторін.

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Зеленський вказав, що до сих пір і у Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а обстріли знову почалися.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.

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