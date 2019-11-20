Президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про справжнє, а не “фейкове” перемир’я на Донбасі.

Після розведення сил у Станиці Луганській, в Золотому і Петровському на цих ділянках не було зафіксовано обстрілів.

Про це у Станиці Луганській повідомив президент України Володимир Зеленський і підкреслив, що “це найголовніше”.

Також лідер держави повідомив про плани підняти під час зустрічі в нормандському форматі питання про досягнення перемир’я на Донбасі, з чіткими термінами і зобов’язаннями сторін.

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Зеленський вказав, що до сих пір і у Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а обстріли знову почалися.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.