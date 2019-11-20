Народний депутат Антон Поляков опублікував третю частину розмови представників Слуги народу у Кривому Розі з главою поліції Дніпропетровщини.

Нардеп Антон Поляков оприлюднив черговий аудіозапис із зустрічі представників Слуги народу і керівника поліції Дніпропетровської області Володимира Огурченка, яка відбулася 25 вересня.

Розмова присвячена спробам присутніх купити місцевий телеканал – Перший міський телеканал. Його нібито планують викупити у власників і фінансувати коштом комбінату Арсел Міттал Кривий Ріг.

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Згідно з аудіозаписом, у розмові нібито беруть участь голова обласної поліції Дніпропетровщини Володимир Огурченко, Юрій Корявченков, Владлен Неклюдов та інші нардепи від Слуги народу.

Огурченко: Чоловік підійшов і сказав: Володимире Георгійовичу, у мене перший буде, з чим я зіткнуся, це інформаційна війна.

Чоловічий голос: Так. Так. Бруд будуть лити точно, тому що на Неклюдова вже почали лити. Ми вже звикли до того. На Юру не ллють, бо він на виборах особливо в місті не був.

Інший чоловічий голос: А мене бояться. Ну, по-чесному. Але я не за тим. Я з інформаційної підтримки приніс в Офіс президента, до речі (нерозбірливо)… адже Усов по своїй ділянці продає. Продає задешево.

Жіночий голос: Перший міський продає.

Неклюдов: Канал, так. Перший міський канал.

Репліка: Є Рудана (місцевий телеканал – ред.), Але є Перший міський. Рудана є муніципальним каналом. Але фактично вона повністю на тій стороні (на стороні мера Кривого Рогу Юрія Вілкула – Ред.).

Чоловічий голос: я пішов до Офісу президента, і Офіс президента сказав, що ми і самі таке створимо. Я кажу: це склалося за п’ять мільйонів.

Репліка: І вони формують певну думку.

Чоловічий голос: Щоб вам більше це саме на виборах, він стане в нагоді. Мені він нафіг не потрібен.

Корявченков: Ні, він і на виборах стане в нагоді, і в подальшому.

Чоловічий голос: Брати не треба, я говорю, я зроблю все, щоб КМК його профінансував. Зарплата, зміст каналу – 600-700 тис. грн на місяць.

Раніше Факти ICTV писали, що народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з партії Слуга народу, оскільки вони порушили домовленості про голосування.