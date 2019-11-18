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Факты / Украина

Загороднюк: Возвращение кораблей – выполнение Россией решения Морского трибунала

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что Россия выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, вернув Украине захваченные корабли.

Загороднюк: Возвращение кораблей – выполнение Россией решения Морского трибунала

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вернут на службу малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу, которые после захвата вернула Россия.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, суда продолжат работу после осмотра специалистами.

Загороднюк добавил, что возвращение захваченных судов он не воспринимает как акт доброй воли, а выполнение со стороны Москвы решения Международного морского трибунала.

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– Мы и дальше будем строить военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе, – резюмировал министр.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву вынес свой приговор относительно 24 украинских моряков и трех кораблей, которые РФ безосновательно захватила 25 ноября 2018 года.

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