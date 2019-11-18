Без вооружения и радиостанций: Россия возвращает Украине корабли

Сегодня Россия должна вернуть Украине корабли, которые незаконно захватила в Керченском проливе. В сопровождении российских пограничников судна уже прошли под Крымским мостом.

Им навстречу вышли украинские буксиры.

Передача состоится в нейтральных водах.

Россияне силой захватили три украинских корабля и их экипаж в прошлом году 25 ноября. Международный трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков и отдать корабли.

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Но Кремль не спешил выполнять решение. Моряков освободили во время обмена пленными, а вот передача судов затянулась. Мы получим их без вооружения и радиостанций. Россияне демонтировали их и оставили себе.

К слову, адвокат Николай Полозов сказал, что российский следователь по делу пленных украинских моряков поехал в оккупированную Керчь оформлять отправку захваченных РФ катеров.

Фото: КоммерсантЪ

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