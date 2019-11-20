Командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, які були затримані в Керченській протоці повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично розграбували.

За прогнозами Ігоря Вороненка, кораблі прибудуть близько 16.00. Зараз кораблі увійшли в територіальні води України.

– Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян, – заявив він.

Командувач Військово-морськими силами наголошує, що увесь світ має дізнатися про неприйнятне ставлення Росії до українських суден.

Читайте: Загороднюк: Повернення кораблів – виконання Росією рішення Морського трибуналу

Досі невідомий технічний стан атакованих суден Бердянськ, Нікополь та Яни Капу, однак Україна вимагатиме від Росії компенсацію за пошкоджене майно.

Як відомо, Росія вирішила виконати вирок Міжнародного трибуналу з морського права і повернути захоплені 25 листопада 2018 року українські кораблі.