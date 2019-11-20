Украинские корабли, которые Россия вернула через год после их захвата, уже вошли в территориальные воды Украины и вскоре прибудут в Очаков.

Захваченные Россией Украинские бронекатера и буксир должны прибыть в Очаков сегодня в 15.00. Сейчас украинские корабли вошли в территориальные воды Украины.

– Российские военные корабли, которые сопровождали, уже вернулись в свою военную базу, – сообщает журналист Юрий Бутусов.

Встречать украинские суда будут в порту Очакова.

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Катера движутся не очень быстро – 12,5 км/ч, ведь их тянут на буксире. До сих пор неизвестно, какое техническое состояние атакованных судов Бердянск, Никополь и Яны Капу, однако Украина будет требовать от России компенсацию за поврежденное имущество.

Как известно, Россия решила исполнить приговор Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные 25 ноября 2018 украинские корабли.