Українські кораблі, які Росія повернула за рік після їхнього захоплення, вже увійшли в територіальні води України і невдовзі прибудуть до Очакова.

Захоплені Росією українські бронекатери та буксир мають прибути до Очакова сьогодні о 15.00. Наразі українські кораблі увійшли в територіальні води України.

– Російські військові кораблі, що їх супроводжували, вже поверулися назад до своєї військової бази, – повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Вітати українські судна будуть у порту Очакова.

Читайте: Яни Капу: що означає назва захопленого буксира

Катери рухаються не дуже швидко – 12,5 км/год, адже їх тягнуть на буксирі. Досі невідомий технічний стан атакованих суден Бердянськ, Нікополь та Яни Капу, однак Україна вимагатиме від Росії компенсацію за пошкоджене майно.

Як відомо, Росія вирішила виконати вирок Міжнародного трибуналу з морського права і повернути захоплені 25 листопада 2018 року українські кораблі.