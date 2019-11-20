Президент України Володимир Зеленський прибув на єдиний пункт пропуску між підконтрольної Києву частиною Донбасу і “ЛНР”, де відбулося відкриття мосту.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Станицю Луганську і взяв участь в урочистій церемонії відкриття відновленого мосту.

20 листопада, повністю завершено відновлення зруйнованої частини мосту в Станиці Луганській. Ділянка мосту, яка була побудована, навмисне зробили вузьким, аби по ньому не могли проїхати танки та інша військова техніка. З обох сторін.

Але в разі потреби мостом зможе проїхати легкове авто, наприклад швидка допомога.

Раніше президент видавав указ, згідно з яким термін відновлення моста був до 27 листопада, але ремонтники впоралися раніше.

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Зеленський заявив, що розраховує на саміті нормандської четвірки обговорити відновлення контролю Києва над кордоном з РФ і домовитися про повне припинення вогню на Донбасі.

– Зараз немає ніяких пострілів в зонах розведення сил і засобів: Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.