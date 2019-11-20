Президент України Володимир Зеленський прибув на єдиний пункт пропуску між підконтрольної Києву частиною Донбасу і “ЛНР”, де відбулося відкриття мосту.
Президент України Володимир Зеленський прибув у Станицю Луганську і взяв участь в урочистій церемонії відкриття відновленого мосту.
20 листопада, повністю завершено відновлення зруйнованої частини мосту в Станиці Луганській. Ділянка мосту, яка була побудована, навмисне зробили вузьким, аби по ньому не могли проїхати танки та інша військова техніка. З обох сторін.
Але в разі потреби мостом зможе проїхати легкове авто, наприклад швидка допомога.
Раніше президент видавав указ, згідно з яким термін відновлення моста був до 27 листопада, але ремонтники впоралися раніше.
Читайте: Нормандська четвірка підпише документ щодо Донбасу – Кремль
Зеленський заявив, що розраховує на саміті нормандської четвірки обговорити відновлення контролю Києва над кордоном з РФ і домовитися про повне припинення вогню на Донбасі.
– Зараз немає ніяких пострілів в зонах розведення сил і засобів: Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.