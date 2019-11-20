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Факты / Украина

Злочевский фигурирует в 13 кейсах и объявлен в розыск – Рябошапка

Экс-министр Николай Злочевский является фигурантом 13 кейсов, которые ГПУ передаст в другие правоохранительные ведомства.

Злочевский фигурирует в 13 кейсах и объявлен в розыск – Рябошапка

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский фигурирует в 13 кейсах, которые расследовала Генеральная прокуратура Украины.

На данный момент Злочевский обьявлен в розыск, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время брифинга 20 ноября.

– В некоторых встречается слово, означающее компания. Еще в некоторых кейсах встречаются слова с именем лица, о котором вы говорили (Злочевский. – Ред.).

По словам Рябошапки, кейсы, в которых фигурантом является экс-министр, уже не могут рассматривать следователи ГПУ. Их передадут в ГБР, НАБУ или СБУ, добавил глава правоохранительного ведомства.

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Злочевский обвиняли в хищении государственных недр, а после Майдана он бежал из Украины, был объявлен в розыск. Однако МВД сняло его с розыска  в 2016 году.

Как сообщалось, Рябошапка прогнозирует раскрытие убийства Павла Шеремета в ближайшее время, однако считает маловероятным, что смогут найти заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

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