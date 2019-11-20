Екс-міністр Микола Злочевський є фігурантом 13 кейсів, які ГПУ передасть до інших правоохоронних відомств.

Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський фігурує в 13 кейсах, які розслідувала Генеральна прокуратура України.

Нині Злочевського оголошено у розшук, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час брифінгу 20 листопада.

– У деяких зустрічається слово, що означає компанія. Ще в деяких кейсах зустрічаються слова з іменем особи, про яку ви говорили ( Злочевський. – Ред.).

За словами Рябошапки, кейси, в яких фігурантом є екс-міністр, нині вже не можуть розглядати слідчі ГПУ. Їх передадуть до ДБР, НАБУ або СБУ, додав голова правоохоронного відомства.

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Злочевського звинувачували у розкраданні державних надр, а після Майдану він втік з України, його було оголошено в розшук. Проте МВС зняло його з розшуку в 2016 році.

Як повідомлялося, Рябошапка прогнозує розкриття вбивства Павла Шеремета найближчим часом, однак вважає малоймовірним, що зможуть знайти замовників убивства Георгія Гонгадзе.