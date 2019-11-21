Романа Иванисова исключат из партии Слуга народа, если его судимость за изнасилование несовершеннолетней подтвердится.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга 21 ноября не смог подтвердить или опровергнуть информацию о судимости другого “слуги” Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

По словам Арахамии, Иванисова исключат из партии, если информация о совершении им преступления подтвердится. Если информация окажется фейком, то его примут обратно, подчеркнули в Слуге народа.

Иванисов уверяет, что никакой судимости у него нет, и для подтверждения этого отправил своего представителя в Мариупольскую колонию, добавил Арахамия.

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– Я посмотрел речь Рябошапки (генпрокурора Руслана Рябошапки. – Ред.) , который сказал, что проверка подтвердила (погашение судимости. – Ред.) . Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет, – сказал Арахамия.

Как сообщалось, о том, что Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

20 ноября во время брифинга генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что проверка показала наличие фактов совершения преступления Иванисовым.

На время проверки правоохранительными органами нардеп остановил свое членство во фракции Слуга народа.