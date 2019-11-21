Романа Іванісова виключать із партії Слуга народу, якщо його судимість за зґвалтування неповнолітньої підтвердиться.

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінгу 21 листопада не зміг підтвердити або спростувати інформацію про судимість іншого “слуги” Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої.

За словами Арахамії, Іванісова виключать із партії, якщо інформація про скоєння ним злочину підтвердиться. Якщо інформація виявиться фейком, то його візьмуть назад, підкреслили в Слузі народу.

Іванісов запевняє, що жодної судимості у нього немає, і для підтвердження цього відправив свого представника до Маріупольської колонії, додав Арахамія.

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– Я подивився виступ Рябошапки (генпрокурора Руслана Рябошапки. – Ред.), який сказав, що перевірка підтвердила (погашення судимості. – Ред.). Це справа 1996 року, тому паперів і немає, – сказав Арахамія.

Як повідомлялося, про те, що Іванісов у 90-х був засуджений і відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, заявив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

20 листопада під час брифінгу генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що перевірка показала наявність фактів здійснення злочину Іванісовим.

На час перевірки правоохоронними органами нардеп зупинив своє членство у фракції Слуга народу.