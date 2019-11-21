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Факты / Украина / Политика

Арахамия про скандал с Юзиком: Он просто хотел навести порядок

Давид Арахамия считает, что скандал вокруг Юрия Корявченкова раздут, а нардеп просто хотел навести порядок в Кривом Роге.

Арахамия про скандал с Юзиком: Он просто хотел навести порядок

Разговор народного депутата из Слуги народа Юрия Корявченкова, известного как Юзик из Квартала 95, с начальником полиции Кривого Рога не тянет на криминальное дело.

Об этом заявил во время брифинга глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его мнению, нардеп просто хочет навести в родном городе президента порядок.

– Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение, – заявил Арахамия.

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Он также сообщил, что запись разговора уже проанализировали правоохранители и не нашли в ней ничего криминального.

Напомним, исключенный из фракции Слуга народа Антон Поляков показал аудио, на котором Корявченков якобы “учит” криворожских правоохранителей, что и с кем “решать”.

Корявченков позже подтвердил, что вместе с другими коллегами из партии встречался с руководителем полиции Кривого Рога в сентябре.

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