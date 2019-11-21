PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Арахамія про скандал з Юзіком: Він просто хотів навести лад

Давид Арахамія вважає, що скандал навколо Юрія Корявченкова роздутий, а нардеп просто хотів навести лад у Кривому Розі.

Арахамія про скандал з Юзіком: Він просто хотів навести лад

Розмова народного депутата зі Слуги народу Юрія Корявченкова, відомого як Юзік з Кварталу 95, із начальником поліції Кривого Рогу не тягне на кримінальну справу.

Про це заявив під час брифінгу голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

На його думку, нардеп просто хоче навести лад у рідному місті президента.

– Це нардепи з різних округів, вони не пов’язані між собою. Кажуть, що там наркомани, нелегальна ігруха, металобрухт. Вони хочуть навести в цьому місці лад. Це моє бачення, – заявив Арахамія.

Читайте: Арахамія: Іванісова повернуть до фракції, якщо судимість – фейк

Він також повідомив, що запис розмови вже проаналізували правоохоронці та не знайшли у ньому нічого кримінального.

Нагадаємо, виключений з фракції Слуга народу Антон Поляков показав аудіо, на якому Корявченков нібито “вчить” криворізьких правоохоронців, що і з ким “вирішувати”.

Корявченков пізніше підтвердив, що разом з іншими колегами з партії зустрічався з керівником поліції Кривого Рогу у вересні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стефанчук поверне гроші за оренду квартири у тещі – Арахамія
Стефанчук поверне гроші за оренду квартири у тещі – Арахамія
Хто такий Роман Іванісов і що відомо про скандал у Слузі народу
Хто такий Роман Іванісов і що відомо про скандал у Слузі народу
Арахамія: Іванісова повернуть до фракції, якщо судимість – фейк
Арахамія: Іванісова повернуть до фракції, якщо судимість – фейк
Зеленський змусить Іванісова скласти мандат
Зеленський змусить Іванісова скласти мандат, якщо судимість підтвердиться
Іванісов призупиняє членство у Слузі народу на час перевірки його судимості
Іванісов призупиняє членство у Слузі народу на час перевірки його судимості
Юрій Корявченков
Корявченков прокоментував скандальні записи з Кривого Рогу
Руслан Рябошапка
Рябошапка підтвердив судимість депутата Слуги народу за зґвалтування
слуга народа
У Слузі народу офіційно ніхто не працює – КВУ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка