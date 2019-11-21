Давид Арахамія вважає, що скандал навколо Юрія Корявченкова роздутий, а нардеп просто хотів навести лад у Кривому Розі.

Розмова народного депутата зі Слуги народу Юрія Корявченкова, відомого як Юзік з Кварталу 95, із начальником поліції Кривого Рогу не тягне на кримінальну справу.

Про це заявив під час брифінгу голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

На його думку, нардеп просто хоче навести лад у рідному місті президента.

– Це нардепи з різних округів, вони не пов’язані між собою. Кажуть, що там наркомани, нелегальна ігруха, металобрухт. Вони хочуть навести в цьому місці лад. Це моє бачення, – заявив Арахамія.

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Він також повідомив, що запис розмови вже проаналізували правоохоронці та не знайшли у ньому нічого кримінального.

Нагадаємо, виключений з фракції Слуга народу Антон Поляков показав аудіо, на якому Корявченков нібито “вчить” криворізьких правоохоронців, що і з ким “вирішувати”.