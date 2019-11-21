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Факты / Украина / Политика

Будем проверять: Зеленский о скандале с прослушкой ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с прослушкой в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы будет разбираться с 21 ноября, а переписку Джокера он читал, но не знает, кто это.

Будем проверять: Зеленский о скандале с прослушкой ГБР

Владимир Зеленский сказал, что читал переписку так называемого Джокера, который общается с народными депутатами и государственными деятелями, но не знает, кто он такой.

– Сложно сказать. Сейчас столько фейков в интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне не писали.

Все это неправда, вы видите. А я не знаю, кто такой Джокер. Может, он даже сейчас среди нас, – сказал президент, улыбаясь.

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А с прослушкой в кабинете Романа Трубы будут разбираться с 21 ноября.

– Сначала я прочитал, что была прослушка у Трубы в ГБР, а потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это фейки.

Завтра будем разбираться, – сказал Зеленский на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных кораблей.

Напомним, вечером 19 ноября в Telegram появился анонимный канал под названием Трубу прорвало, где преподают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований.

Кто является автором паблика – неизвестно.

Однако источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность.

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