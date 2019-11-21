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Факти / Україна / Політика

Будемо перевіряти: Зеленський про скандал з прослушкою ДБР

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що з прослуховуванням в кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби будуть розбиратися з 21 листопада, а листування Джокера він читав, але не знає, хто це.

Будемо перевіряти: Зеленський про скандал з прослушкою ДБР

Володимир Зеленський сказав, що читав листування так званого Джокера, який спілкується з народними депутатами і державними діячами, але не знає, хто він такий.

– Складно сказати. Зараз стільки фейків в інтернеті, про все пишуть. Пам’ятайте, коли була президентська кампанія, що тільки про мене не писали.

Все це неправда, ви бачите. А я не знаю, хто такий Джокер. Може, він навіть зараз серед нас, – сказав президент, посміхаючись.

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А з прослуховуванням у кабінеті Романа Труби будемо розбиратися з 21 листопада.

– Спочатку я прочитав, що була прослушка у Труби в ДБР, а потім прочитав, що Труба спростував це, сказав, що це фейки.

Завтра будемо розбиратися, – сказав Зеленський на брифінгу в середу вночі в Очакові після огляду повернутих кораблів.

Нагадаємо, увечері 19 листопада у Telegram з’явився анонімний канал під назвою Трубу прорвало, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника Державного бюро розслідувань.

Хто є автором каналу – невідомо.

Однак джерела Цензор.НЕТ підтверджують автентичність записів.

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