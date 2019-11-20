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Факты / Украина

Трубу прорвало: в сеть слили прослушку из кабинета главы ГБР

В сети обнародовали записи с разговорами главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. Согласно аудиозаписям, резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

Трубу прорвало: в сеть слили прослушку из кабинета главы ГБР

Записи разговоров из офиса главы ГБР Романа Трубы опубликовали в телеграмм-канале Трубу прорвало. Кто является автором паблика – неизвестно.

Однако источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность записей.

– Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы, – написал автор канала.

Дело Приватбанка

Во время визита миссии МВФ в Украину генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан дали команду Роману Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Дело Супрун

Согласно аудиозаписям, Роман Труба утверждает, что проект подозрения экс-исполняющей обязанности главы МОЗ Ульяны Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте: ГБР получило доступ к документам ВСУ под грифом особой важности

Задания от Зеленского

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если он их выполнит, то останется на посту в 2020 году.

Дело Порошенко

Глава ГБР обсуждал с главой ОП Андреем Богданом вызов на допрос Петра Порошенко. Это свидетельствует о том, что дела против экс-президента лично контролирует Богдан.

Ранее Факты ICTV писали, что следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.https://t.me/trubuprorvalo/5

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