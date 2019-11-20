В сети обнародовали записи с разговорами главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. Согласно аудиозаписям, резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

Записи разговоров из офиса главы ГБР Романа Трубы опубликовали в телеграмм-канале Трубу прорвало. Кто является автором паблика – неизвестно.

Однако источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность записей.

– Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы, – написал автор канала.

Дело Приватбанка

Во время визита миссии МВФ в Украину генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан дали команду Роману Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Дело Супрун

Согласно аудиозаписям, Роман Труба утверждает, что проект подозрения экс-исполняющей обязанности главы МОЗ Ульяны Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.

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Задания от Зеленского

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если он их выполнит, то останется на посту в 2020 году.

Дело Порошенко

Глава ГБР обсуждал с главой ОП Андреем Богданом вызов на допрос Петра Порошенко. Это свидетельствует о том, что дела против экс-президента лично контролирует Богдан.

Ранее Факты ICTV писали, что следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.https://t.me/trubuprorvalo/5