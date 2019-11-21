21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы установлен указом резидента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

Целью введения памятной даты стало донесение до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также чествование патриотизма и мужества граждан, которые стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора.

С чего все началось

22 ноября 2004 года – начало Оранжевой революции в Украине, общенациональных протестов, митингов и других акций гражданского неповиновения. Последней каплей стало объявление Центральной избирательной комиссией результатов второго тура президентских выборов. Из-за фальсификаций во время голосования и подсчета голосов Виктор Янукович опередил Виктора Ющенко. Украинцы тогда впервые вышли на Майдан и добились повторных выборов.

Через год, в ноябре 2005 года, Ющенко учредил праздник – День Свободы.

Однако, власть, установленная в Украине на тот момент, так и не смогла реализовать большинства ожиданий, возложенных на нее народом.

Впоследствии, следующим Президентом Украины стал Виктор Янукович. Он отменил День Свободы и объединил его с Днем Соборности Указом от 30 декабря 2011 года.

В ноябре 2013 года украинцы снова вышли на Майдан. Пять лет назад, вечером 21 ноября, на майдане Независимости начали собираться участники митинга, вскоре их было уже 1500, а 24 ноября – более 100 тыс. сторонников евроинтеграции. Протесты прошли также во Львове и Харькове.

Затем состоялась общестуденческая забастовка, а 29 ноября на Евромайдане прошел большой митинг с призывами к отставке правительства и досрочных выборов в парламент.

Кровавой оказалась ночь на 30 ноября. Тогда для разгона майдановцев преступная власть применила силу. И это было только начало. Протесты превратились из проевропейских на антиправительственные и стали более масштабными.

18-20 февраля – пик Революции Достоинства. Произошли кровавые столкновения в центре Киева, был подожжен Дом профсоюзов и убиты многие евромайдановцы, которые стали Героями Небесной сотни.

В ночь с 21 на 22 февраля Янукович сбежал из Украины, а Россия вскоре аннексировала Крым и без объявления войны вторглась на Донбасс.

День Достоинства и Свободы 2019

В столице Украины в День достоинства и свободы в Колонном зале КГГА состоятся мероприятия, приуроченные к памятной дате.

В 13.00 откроется фотовыставка, посвященная событиям ноября 2013 года, а в 14.00 всем желающим покажут киноленту Київ незламний.

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На Майдане Незалежности откроется фотовыставка Два века – одна война.

На месте будущегоМузея Революции Достоинства 21 ноября в Киеве откроется выставочное пространство Майдан. Мемориал. Музей. Официальное открытие – в 17.00.

Кроме памятных и праздничных мероприятий, в годовщину начала Революции Достоинства в Киеве анонсировали две акции протеста.

Одна из них посвящена остановке расследований относительно расстрела Небесной Сотни.

Ранее Факты ICTV писали, что Генпрокуратура начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства о преступлениях, связанными с массовыми протестами и убийствами в 2013–2014 годах.