21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи встановлений указом резидента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.

Метою запровадження пам’ятної дати стало донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

З чого все почалося

22 листопада 2004 року – початок Помаранчевої революції в Україні, загальнонаціональних протестів, мітингів та інших акцій громадянської непокори. Останньою краплею стало оголошення Центральною виборчою комісією результатів другого туру президентських виборів. Через фальсифікації під час голосування і підрахунку голосів Віктор Янукович випередив Віктора Ющенка. Українці тоді вперше вийшли на Майдан і добилися повторних виборів.

Через рік, у листопаді 2005 року, Ющенко заснував свято – День Свободи.

Однак, влада, встановлена в Україні на той момент, так і не змогла реалізувати більшості очікувань, покладених на неї народом.

Згодом, наступним Президентом України став Віктор Янукович. Він скасував День Свободи і об’єднав його з Днем Соборності Указом від 30 грудня 2011 року.

У листопаді 2013 року українці знову вийшли на Майдан. П’ять років тому, увечері 21 листопада, на майдані Незалежності почали збиратися учасники мітингу, незабаром їх було вже 1500, а 24 листопада – понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. Протести відбулися також у Львові та Харкові.

Потім відбувся загальностудентський страйк, а 29 листопада на Євромайдані влаштували великий мітинг із закликами до відставки уряду та дострокових виборів у парламент.

Кривавою стала ніч на 30 листопада. Тоді для розгону майданівців злочинна влада застосувала силу. І це був тільки початок. Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими.

18-20 лютого – пік Революції гідності. Відбулися криваві сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок та вбито багатьох євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні.

У ніч з 21 на 22 лютого Янукович втік з України, а Росія незабаром анексувала Крим та без оголошення війни вторглася на Донбас.

День Гідності та Свободи 2019

У столиці України в День гідності та свободи в Колонній залі КМДА відбудуться заходи, приурочені пам’ятній даті.

О 13.00 відкриється фотовиставка, присвячена подіям листопада 2013 року, а в 14.00 всім охочим покажуть кінострічку Київ незламний.

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На Майдані Незалежності відкриється фотовиставка Два століття – одна війна.

На місці майбутнього Музею Революції Гідності 21 листопада в Києві відкриється виставковий простір Майдан. Меморіал. Музей. Офіційне відкриття – о 17.00.

Крім пам’ятних і святкових заходів, у річницю початку революції Гідності в Києві анонсували дві акції протесту.

Одна з них присвячена зупинці розслідувань щодо розстрілу Небесної Сотні.

Раніше Факти ICTV писали, що Генпрокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження про злочини, пов’язані з масовими протестами і вбивствами в 2013-2014 роках.