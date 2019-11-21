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Факты / Украина

Возвращенные корабли отремонтируют за три месяца – Зеленский

Президент Владимир Зеленский посетил базу ВМС Украины в Очакове, куда 20 ноября вернулись украинские корабли, захваченные РФ год назад в Керченском проливе.

Зеленський в Очакові

Владимир Зеленский в Очакове осмотрел корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу, которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 года.

– Действительно частично отсутствует оборудование, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть, – сказал президент.

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Глава государства также пообещал, что в течение трех месяцев катера отремонтируют.

Повернуті українські кораблі

Фото: Офіс президента

Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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