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Факты / Украина

Сняли даже унитазы: в каком состоянии РФ вернула Украине корабли (ДОКУМЕНТ)

На украинских кораблях, которые Россия передала через год после конфликта в Керченском проливе, отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.

В якому стані РФ повернула Україні кораблі

Докладную записку о состоянии буксира Яны Капу, бронекатров Никополь и Бердянск на имя командующего ВМС Украины Игоря Воронченко обнародовал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В частности, на Никополе отсутствуют три радиостанции Harris, радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM и радиолокационная станция Furuno.

Кроме того, нет надувной моторной лодки, аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты и унитаза.

Из вооружения осталась только 30-миллиметровая артустановка.

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На Бердянске такая же ситуация. При этом снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель.

На Яны Капу в ходовой рубке разбито все оборудование, нет топливной аппаратуры, розеток и плафонов, а в машинном отделении – пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором.

В якому стані РФ повернула Україні кораблі

Напомним, 20 ноября захваченные в прошлом году Россией украинские корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу пришли в порт Очаков.

Фото: Минобороны

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