Президент Володимир Зеленський відвідав базу ВМС України в Очакові, куди 20 листопада повернулися українські кораблі, захоплені РФ рік тому у Керченскій протоці.

Володимир Зеленський в Очакові оглянув кораблі Нікополь, Бердянськ та Яни Капу, які Росія повернула після захоплення у листопаді 2018 року.

– Справді частково відсутнє обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є, – сказав президент.

Читайте: Загороднюк: Повернення кораблів – виконання Росією рішення Морського трибуналу

Глава держави також пообіцяв, що протягом трьох місяців катери відремонтують.

Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях відсутнє не тільки радіоустаткування, але навіть кухонні плити та унітази.