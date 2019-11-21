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Факти / Україна

Повернуті кораблі відремонтують за три місяці – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав базу ВМС України в Очакові, куди 20 листопада повернулися українські кораблі, захоплені РФ рік тому у Керченскій протоці.

Зеленський в Очакові

Володимир Зеленський в Очакові оглянув кораблі Нікополь, Бердянськ та Яни Капу, які Росія повернула після захоплення у листопаді 2018 року.

– Справді частково відсутнє обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є, – сказав президент.

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Глава держави також пообіцяв, що протягом трьох місяців катери відремонтують.

Повернуті українські кораблі

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях відсутнє не тільки радіоустаткування, але навіть кухонні плити та унітази.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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