В Telegram-канале Трубу прорвало обнародовал записи, свидетельствующие о якобы контроле за ГБР со стороны Офиса президента, в частности Андрея Богдана. К чему приведет эта история, пойдет ли Роман Труба в отставку и кто может стоять за анонимными каналами – в материале Фактов ICTV.

Трубу прорвало – Telegram-канал, который за двое суток набрал 17,5 тыс. подписчиков, “слив” резонансные разговоры чиновников, которые могут свидетельствовать о недобропорядочности Государственного бюро расследований и его руководителя Романа Трубы.

Что случилось?

Вечером 19 ноября в Telegram появился канал под названием Трубу прорвало. Автор анонимный, однако он обнародовал якобы записи прослушивания из кабинета председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

– Мы команда людей, которые получили от надежного источника сотни часов различных интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами, – говорится на канале.

Сейчас анонимы обнародовали записи девяти эпизодов. Они касаются подозрения экс-исполняющей обязанности главы Минздрава Уляне Супрун, вызовов на допрос Петра Порошенко, дел Приватбанка. Согласно записям, резонансные дела в стране контролируются Офисом президента.

Пока неизвестно, настоящие ли они. Источники Цензор.НЕТ подтверждают их подлинность, однако сам Труба назвал их фейком.

Реакция сторон

Президент Владимир Зеленский прокомментировал историю с прослушкой. Ночью во время визита в Очаков, куда доставили возвращенные в Украину корабли, он пообещал разобраться с ситуацией 21 ноября.

Сам Труба на брифинге назвал записи фейком и провокацией.

– Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций, – отметил он.

Журналисты несколько раз спрашивали, его ли голос на записи, впрочем председатель ГБР не ответил.

Отметим также, что 21 сентября Труба в Telegram-канале сообщил, что нашел в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Генпрокурор Руслан Рябошапка на том же брифинге сообщил, что есть уголовное производство, которое изучает законность подобных “сливов”:

– Насколько я знаю, есть уголовное производство, которое уже открыто и связано с исследованием законности проведения таких записей.

Впрочем, он также отметил, что сначала надо проверить подлинность записей.

Привлекут ли кого-то к ответственности?

Юридической силы собранные записи, даже если подтвердится их подлинность, иметь не будут.

– Во внимание принимаются доказательства, собранные исключительно в порядке, установленном законом. Это означает, что санкцию на негласные следственные действия, в данном случае прослушивание, должен был дать суд, – говорит адвокат и управляющий партнер Гранцев и партнеры Иван Гранцев.

Суд не считает подобные записи доказательствами.

– В этом случае как раз наоборот: лицо, которое незаконно собирает информацию, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.

Политолог Игорь Рейтерович отмечает – скандал станет репутационной потерей для власти, впрочем он довольно скоро перекроется новой резонансной историей:

– Процесс последних нескольких месяцев традиционный – каждая проблема перекрывается новой. Но рано или поздно накопится критическая масса этих скандалов, и это закончится тем, что карточный дом обвалится.

Эксперт констатирует, Андрей Богдан, чей голос якобы есть на записях, свою репутацию не испортит. Впрочем, официальное заявление от Офиса президента все же должно прозвучать – подтверждение или отрицание его причастности к записям.

– Если этого не будет, многие вопросы остаются без ответа. Но у него такая репутация, что ее уже ничто не может испортить. В том, что он фигурировал – нет ничего удивительного.

Пойдет ли Труба в отставку?

На своем брифинге Роман Труба подчеркнул, что в отставку подавать не будет. Политолог отмечает, Труба оказался в патовой ситуации – чтобы он ни делал, он будет виноват – или со стороны власти, или оппозиции.

– Если раньше был предохранитель, и он думал, что активными делами против представителей прошлой власти сможет доказать, что он нужен, то сейчас его могут снять в любой момент.

Но эксперт отмечает – оставить его на должности выгоднее. Он может выполнять различные задачи, в том числе сомнительные с точки зрения действующего законодательства.

Кроме того, в декабре в Верховной Раде должны рассмотреть закон о ГБР. Одна из поправок предусматривает перезапуск бюро, включая увольнение Трубы.

– Думаю, что он уйдет с поста не просто, а на него повесят недостатки и проблемы, которые накопились в ГБР.

Популярность Telegram-каналов

Telegram набирает все больше популярности – летом количество украинских пользователей перевалило за 4,5 млн.

Сегодня чуть ли каждый политический деятель или публичное лицо имеет Telegram-канал. Начиная с Андрея Портнова и Игоря Мосийчука, заканчивая “слугами народа”, в частности Антоном Поляковым, которого недавно выгнали из фракции, за что он теперь делится “грязными” инсайдами из жизни партии.

И если некоторые из них авторские, то другие – анонимные. Отследить их владельцев, по крайней мере без специальных навыков, невозможно. Пранкеры Джокер, который переписывается с политиками от имени различных должностных лиц, а затем выкладывает скрины в сеть, Темный рыцарь, где размещают “темные инсайды Зе-команды”, теперь Трубу прорвало с аудиозаписями ГБР.

– Все уже поняли, что это эффективно – мгновенно распространяет информацию и не требует серьезных капиталовложений. Традиционные СМИ цитируют эти каналы, используют при подготовке тех или иных материалов, – говорит Рейтерович.

Политолог прогнозирует – в ближайшее время произойдет переформатирование рынка Telegram-каналов.

– Появятся еще несколько новых каналов, а то, что мы видим сейчас – это цветочки. Ягодки появятся позже, – говорит он.

Кто стоит за анонимными каналами

Журналисты донимают “слуг народа” вопросами о личности Джокера. Подогревает ситуацию и Арахамия, который заявляет, что якобы общался с ним. Но пока установить личность пранкера, как и владельцев других каналов, не удалось никому.

Эту ситуацию следует рассматривать как борьбу между различными группами влияния в окружении президента, говорит Рейтерович. Он отмечает, оппозиция работать с Telegram только начинает.

– Насколько мне известно, ЕС или Батькивщина донедавна Telegram-каналам не уделяли внимания. Они мыслят более традиционными подходами – телевизионные каналы, сайты, Facebook. Сейчас они будут пытаться наверстать то, что потеряли, выходя на Telegram.

Но, предполагает эксперт, оппозиционные силы и внутрифракционные группы влияния могут выступать ситуативными союзниками:

– Группа влияния внутри монобольшинства может иметь канал, сливать через него информацию, а получать ее от представителей оппозиционных сил. У многих из них остались выходы на правоохранительные органы.

Пока мы готовили этот материал, появился очередной “слив”. На этот раз от бывшего члена фракции Слуга народа Антона Полякова. Это еще раз подтверждает то, что наступила эра Telegram-каналов, а их влияние на политическую конъюнктуру не стоит недооценивать.

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Лилия Ященко