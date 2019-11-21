У Telegram-каналі Трубу прорвало оприлюднено записи, які свідчать про нібито контроль за ДБР з боку Офісу президента, зокрема Андрія Богдана. До чого призведе ця історія, чи піде Роман Труба у відставку та хто може стояти за анонімними каналами – у матеріалі Фактів ICTV.

Трубу прорвало – Telegram-канал, який за дві доби набрав 17,5 тис. підписників, “злив” резонансні розмови чиновників, що можуть свідчити про недоброчесність Державного бюро розслідувань та його очільника Романа Труби.

Що сталось?

Ввечері 19 листопада у Telegram з’явився канал під назвою Трубу прорвало. Автор анонімний, проте він оприлюднив нібито записи прослуховування з кабінету голови Державного бюро розслідувань Романа Труби.

– Ми команда людей, які отримали від надійного джерела сотні годин різноманітних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитись з вами, – йдеться у каналі.

Наразі аноніми оприлюднили записи дев’яти епізодів. Справи стосуються підозри екс-виконувачу обов’язків голови МОЗ Уляні Супрун, викликів на допит Петра Порошенка, справ Приватбанку. Згідно з записами розмов, резонансні справи в країні контролюються Офісом президента.

Поки що невідомо, чи справжні ці записи. Джерела Цензор.НЕТ підтверджують їх автентичність, проте сам Труба назвав їх фейком.

Реакція сторін

Президент Володимир Зеленський прокоментував історію з прослушкою. Вночі під час візиту до Очакова, куди доставили повернуті в Україну кораблі, він пообіцяв розібратись із ситуацією 21 листопада.

Сам Труба на брифінгу назвав записи фейком і провокацією.

– Ці публікації – це фейк і провокація. Вони мене не зламали. Я не буду коментувати жодних фейків і провокацій, – зазначив він.

Журналісти декілька разів питали, чи його голос на записі, втім голова ДБР не відповів.

Зазначимо також, що 21 вересня Труба у своєму Telegram-каналі повідомив, що знайшов у кабінеті апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему.

Генпрокурор Руслан Рябошапка на тому ж брифінгу повідомив, що є кримінальне провадження, яке вивчає законність подібних “зливів”:

– Наскільки я знаю, є кримінальне провадження, яке вже відкрито і пов’язане з дослідженням законності проведення таких записів.

Втім, він також наголосив, що спочатку треба перевірити автентичність записів.

Чи притягнуть когось до відповідальності?

Юридичної сили зібрані записи, навіть якщо підтвердиться їх автентичність, не матимуть.

– До уваги беруться докази, зібрані лише в порядку, встановленому законом. Це означає, що санкцію на негласні слідчі дії, в цьому випадку прослуховування, повинен був дати суд, – говорить адвокат і керуючий партнер Гранцев і партнери Іван Гранцев.

Суд не вважає подібні записи доказами.

– У цьому випадку якраз навпаки: особа, яка незаконно збирає інформацію, може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Політолог Ігор Рейтерович зазначає – скандал стане тільки репутаційною втратою для влади, втім він доволі скоро перекриється новою резонансною історією:

– Процес останніх кількох місяців традиційний – кожна проблема перекривається новою. Але рано чи пізно накопиться критична маса цих скандалів, і це закінчиться тим, що картковий будинок обвалиться.

Експерт констатує, Андрій Богдан, чий голос нібито є на записах, свою репутацію не зіпсує. Втім, офіційна заява від Офісу президента все ж мала б пролунати – підтвердження або заперечення його причетності до записів.

– Якщо цього не буде – багато питань залишаються без відповіді. Але у нього така репутація, що її вже ніщо не може зіпсувати. В тому, що він фігурував – немає нічого дивного.

Чи піде Труба у відставку?

На своєму брифінгу Роман Труба наголосив, що у відставку подавати не буде. Політолог зазначає, Труба опинився в патовій ситуації – щоб він не робив, він буде винен – або з боку влади, або опозиції.

– Якщо раніше був запобіжник, і він думав, що активними справами проти представників минулої влади зможе довести, що він потрібен, то зараз його можуть зняти в будь-який момент.

Та експерт зазначає – залишити його на посаді вигідніше. Він може виконувати різноманітні завдання, зокрема сумнівні з точки зору чинного законодавства.

Окрім того, у грудні у Верховній Раді мають розглянути закон про ДБР. Одна з поправок передбачає перезапуск бюро, зокрема і звільнення Труби.

– Думаю, що він піде з посади не просто, а на нього повісять недоліки і проблеми, які накопились в ДБР.

Популярність Telegram-каналів

Telegram набирає все більше популярності – влітку кількість українських користувачів перевалила за 4,5 млн.

Сьогодні чи не кожен політичний діяч або публічна особа мають Telegram-канал. Починаючи від Андрія Портнова та Ігоря Мосійчука, закінчуючи “слугами народу”, зокрема Антоном Поляковим, якого нещодавно вигнали з фракції, за що він тепер ділиться “брудними” інсайдами з життя партії.

І якщо деякі з них авторські, то інші – анонімні. Відстежити їх власників, принаймні без спеціальних навичок, неможливо. Пранкер Джокер, який переписується з політиками від імені різних посадових осіб, а потім викладає скріни у мережу, Темний лицар, де розміщують “темні інсайди Зе-команди”, тепер Трубу прорвало з аудіозаписами ДБР.

– Всі вже зрозуміли, що це ефективно – миттєво розповсюджує інформацію і не потребує серйозних капіталовкладень. Традиційні ЗМІ цитують ці канали, використовувати під час підготовці тих чи інших матеріалів, – говорить Рейтерович.

Політолог прогнозує – найближчим часом відбудеться переформатування ринку Telegram-каналів.

– З’являться ще кілька нових каналів, а те, що ми бачимо зараз – це квіточки. Ягідки з’являться пізніше, – каже він.

Хто стоїть за анонімними каналами

Журналісти дошкуляють “слугам народу” питаннями про Джокера. Підігріває ситуацію й Арахамія, який заявляє, що нібито спілкувався з ним. Та поки що встановити особу пранкера, як і власників інших каналів, не вдалось нікому.

Цю ситуацію варто розглядати як боротьбу між різними групами впливу в оточенні президента, говорить Рейтерович. Він зазначає, опозиція працювати з Telegram тільки починає.

– Наскільки мені відомо, ЄС або Батьківщину донедавна Telegram-каналам не приділяли уваги. Вони мислять більш традиційними підходами – телевізійні канали, сайти, Facebook. Зараз вони намагатимуться наверстати те, що втратили, виходячи на Telegram.

Та, припускає експерт, опозиційні сили та внутрішньофракційні групи впливу можуть виступати ситуативними союзниками:

– Група впливу всередині монобільшості може мати канал, зливати через нього інформацію, а отримувати її від представників опозиційних сил. У багатьох з них залишились виходи на правоохоронні органи.

Поки ми готували цей матеріал, з’явився черговий “злив”. Цього разу від колишнього члена фракції Слуга народу Антона Полякова. Це ще раз підтверджує те, що настала ера Telegram–каналів, а їх впливовість на політичну кон’юнктуру не варто недооцінювати.

Факти ICTV, до речі, теж не відстають від трендів і мають свій канал. Навіть два. Факти ICTV – LIVE з усіма найоперативнішими новинами та Факти ICTV з найцікавішою і найважливішою інформацією.

Лілія Ященко