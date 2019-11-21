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Факты / Украина / Политика

Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал фотографии и видео возвращения украинских кораблей, захваченных РФ в Керченском проливе.

Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео

Анатолий Матиос обратил внимание на состояние судов и подчеркнул, что осматривать их будут представители военной прокуратуры, которая вскоре будет ликвидирована.

– Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами “соседка”.

Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа, – написал он.

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Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео / 9 фотографий

Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.

Исчтоник: Анатолий Матиос

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