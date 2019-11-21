Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал фотографии и видео возвращения украинских кораблей, захваченных РФ в Керченском проливе.
Анатолий Матиос обратил внимание на состояние судов и подчеркнул, что осматривать их будут представители военной прокуратуры, которая вскоре будет ликвидирована.
– Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами “соседка”.
Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа, – написал он.
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Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео / 9 фотографий
Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.
Исчтоник: Анатолий Матиос
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