Анатолий Матиос обратил внимание на состояние судов и подчеркнул, что осматривать их будут представители военной прокуратуры, которая вскоре будет ликвидирована.

– Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами “соседка”.

Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа, – написал он.