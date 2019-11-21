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Факти / Україна / Політика

Як виглядають повернені Росією судна – перші фото і відео

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував світлини та відео повернення українських кораблів, захоплених РФ в Керченській протоці.

Як виглядають повернені Росією судна – перші фото і відео

Анатолій Матіос звернув увагу на стан суден та наголосив, що оглядати їх будуть представники військової прокуратури, яка невдовзі буде ліквідована.

– Сьогодні саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами “сусідка”.

Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових інституцій така важлива процесуальна робота, – написав він.

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Як виглядають повернені Росією судна – перші фото і відео / 9 фотографий

Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях немає не тільки радіоустаткування, але навіть кухонних плит та унітазів.

Джерело: Анатолій Матіос

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