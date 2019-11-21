Анатолій Матіос звернув увагу на стан суден та наголосив, що оглядати їх будуть представники військової прокуратури, яка невдовзі буде ліквідована.

– Сьогодні саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами “сусідка”.

Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових інституцій така важлива процесуальна робота, – написав він.