Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував світлини та відео повернення українських кораблів, захоплених РФ в Керченській протоці.
Анатолій Матіос звернув увагу на стан суден та наголосив, що оглядати їх будуть представники військової прокуратури, яка невдовзі буде ліквідована.
– Сьогодні саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами “сусідка”.
Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових інституцій така важлива процесуальна робота, – написав він.
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Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях немає не тільки радіоустаткування, але навіть кухонних плит та унітазів.
Джерело: Анатолій Матіос
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