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Факти / Україна

Зняли навіть унітази: в якому стані РФ повернула Україні кораблі (ДОКУМЕНТ)

На українських кораблях, які Росія передала через рік після конфлікту в Керченській протоці, відсутнє не тільки радіоустаткування, а навіть кухонні плити та унітази.

В якому стані РФ повернула Україні кораблі

Доповідну записку про стан буксира Яни Капу, бронекатрів Нікополь та Бердянськ на ім’я командувача ВМС України Ігоря Воронченка оприлюднив колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Зокрема, на Нікополі відсутні три радіостанції Harris, радіостанція Motorola, чотири радіостанції ICOM, станція космічного зв’язку IRIDIUM та радіолокаційна станція Furuno.

Крім того, немає надувного моторного човна, апаратури розпізнавання, вогнегасників, ліхтарів освітлення, аварійного буя, кухонної плити та унітазу.

З озброєння лишилася тільки 30-міліметрова артустановка.

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На Бердянську така ж ситуація. При цьому снарядами пробита бронерубка та  машинне відділення, пошкоджено лівий двигун.

На Яни Капу в ходовій рубці розбито все обладнання, немає паливної апаратури, розеток та плафонів, а в машинному відділенні – пробоїна, яку заліплено пластиром з розсувним упором.

В якому стані РФ повернула Україні кораблі

Нагадаємо, 20 листопада захоплені торік Росією українські кораблі Бердянськ, Нікополь та Яни Капу прийшли у порт Очаків.

Фото: Міноборони

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