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Факты / Украина

Возвращение кораблей ВМСУ: в Очаков зашел бронекатер Никополь

Бронекатер Никополь, который вернула Украине Россия, прибыл в порт Очаков.

Возвращение кораблей ВМСУ: в Очаков зашел бронекатер Никополь

Корабли Военно-морских сил Украины, которые Россия удерживала почти год, начали прибывать в порт Очаков.

Первым в военную гавань зашел бронекатер Никополь. Его буксировал малый разведывательный корабль Переяслав.

Вторым прибыл буксир Яны Капу. Его тянул буксир Гайдамака.

Возвращение кораблей ВМСУ: в Очаков зашел бронекатер Никополь / 4 фотографии

А вот как буксируют бронекатер Бердянск. Хорошо видны пробоины от российских снарядов.

Читайте: Загороднюк: Возвращение кораблей – выполнение Россией решения Морского трибунала

Приятно, что встречать украинские корабли вышло большое количество местных жителей. На берегу развесили большой флаг Украины.

К слову, командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически разграбили.

Фото: Думская, Андрей Цаплиенко

Источник: Думская

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