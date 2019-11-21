Встреча лидеров стран нормандской четверки может разморозить переговоры по Донбассу, которые находится в замороженном состоянии уже несколько лет.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время рабочей поездки в Мариуполь сказал, что встреча нормандской четверки должна разморозить переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе.

– Именно от нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате Минска, и в нормандском формате уже несколько лет, – сказал он.

Разумков отметил, что времени на разработку законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мало.

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– Я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить, – сказал он.

Также председатель парламента добавил, что необходимо вернуть не только оккупированные территории.

– Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого – должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики, – добавил он.

Напомним, встреча в нормандском формате пройдет в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров планирует обсуждать конкретные сроки прекращения войны на Донбассе.