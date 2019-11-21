Зустріч лідерів країн нормандської четвірки може розморозити переговори по Донбасу, які знаходяться у замороженому стані вже декілька років.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочої поїздки в Маріуполь сказав, що зустріч нормандської четвірки повинна розморозити переговори з врегулювання ситуації на Донбасі.

– Саме від нормандської зустрічі багато хто очікує тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і у форматі Мінська, і в нормандському форматі вже кілька років, – сказав він.

Разумков зазначив, що часу на розробку законопроекту про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей мало.

Читайте: Зустріч у нормандському форматі: які загрози перед Україною

– Я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб цей процес запустити, – сказав він.

Також голова парламенту додав, що необхідно повернути не тільки окуповані території.

– Для того, щоб повернути територію, потрібно спочатку повернути людей. Для того, щоб їх повернути фізично, їх необхідно повернути ментально. Сьогодні важливо їм показати, що ми дійсно хочемо цього – повинні бути реалізовані конкретні проекти, зокрема, інформаційної та економічної політики, – додав він.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі пройде в Парижі 9 грудня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів планує обговорювати конкретні строки припинення війни на Донбасі.