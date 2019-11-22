После инцидента с самолетом турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который после приземления в Одессе подломил переднюю стойку шасси, Одесский аэропорт не работает и все утренние рейсы отменили.

Поврежденный турецкий самолет сейчас все еще на полосе, потому что оборудование для эвакуации борта с полосы ждут от Turkish Airlines.

Оборудование доставили в Херсон из Турции, и в настоящее время там ожидают инженера Turkish Airlines для транспортировки воздушного судна.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Причиной инцидента, который произошел на взлетно-посадочной полосе с самолетом бизнес-авиации в четверг ранее, была техническая неисправность.

Изданию Интекфакс в аэропорту прокомментировали, что до 18.00 отменят все рейсы, но онлайн табло пока не обновили.

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Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты. Например, компания SkyUp отправила людей автобусами в Херсон, а оттуда они уже полетят в Египет.

Напомним, в международном аэропорту Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку после того, как у самолета отвалилось колесо.