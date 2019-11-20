Президент Украины Владимир Зеленский из-за технической неисправности самолета не сможет прибыть в Очаков встречать корабли ВМС Украины в запланированное время.
У президентского Ан отказал двигатель, из-за чего Владимир Зеленский с опозданием прибудет встречать корабли ВМС Украины. Неисправность обнаружили до вылета.
– Не завелись, – говорится в сообщении.
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В связи с этим решено лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.
Вечером 20 ноября Зеленский выехал в Харьков, откуда полетит в Очаков.
После визита в Станице Луганской Зеленский должен был вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области.
Напомним, что 20 ноября бронекатер Никополь, который вернула Украине Россия, прибыл в порт Очаков.
Источник: НВ