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Факты / Украина

Сломался самолет: Зеленский прибудет встречать корабли ВМС Украины с опозданием

Президент Украины Владимир Зеленский из-за технической неисправности самолета не сможет прибыть в Очаков встречать корабли ВМС Украины в запланированное время.

Сломался самолет: Зеленский прибудет встречать корабли ВМС Украины с опозданием

У президентского Ан отказал двигатель, из-за чего Владимир Зеленский с опозданием прибудет встречать корабли ВМС Украины. Неисправность обнаружили до вылета.

– Не завелись, – говорится в сообщении.

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В связи с этим решено лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Вечером 20 ноября Зеленский выехал в Харьков, откуда полетит в Очаков.

После визита в Станице Луганской Зеленский должен был вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области.

Напомним, что 20 ноября бронекатер Никополь, который вернула Украине Россия, прибыл в порт Очаков.

Источник: НВ

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