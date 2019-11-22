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Факти / Україна / Суспільство

Аеропорт Одеси скасував усі ранкові рейси через аварійну посадку літака

Після інциденту з літаком турецької авіакомпанії Turkish Airlines, який після приземлення в Одесі підломав передню стійку шасі Одеський аеропорт не працює і всі ранкові рейси скасували.

Аеропорт Одеси скасував усі ранкові рейси через аварійну посадку літака

Пошкоджений турецький літак зараз все ще на смузі, тому що обладнання для евакуації борту зі смуги чекають від Turkish Airlines.

Устаткування доставили у Херсон з Туреччини і зараз його розмитнюють.

Попередньо на онлайн-табло аеропорту значиться, що прибуття першого рейсу відбудеться не раніше 12.35 – очікується літак з Відня авіакомпанії Austrian Airlines.

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Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти. Наприклад, компанія SkyUp відправила людей автобусами в Херсон, а звідти вони вже полетять до Єгипту.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.

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