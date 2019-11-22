Після інциденту з літаком турецької авіакомпанії Turkish Airlines, який після приземлення в Одесі підломав передню стійку шасі Одеський аеропорт не працює і всі ранкові рейси скасували.

Пошкоджений турецький літак зараз все ще на смузі, тому що обладнання для евакуації борту зі смуги чекають від Turkish Airlines.

Устаткування доставили у Херсон з Туреччини і зараз його розмитнюють.

Попередньо на онлайн-табло аеропорту значиться, що прибуття першого рейсу відбудеться не раніше 12.35 – очікується літак з Відня авіакомпанії Austrian Airlines.

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Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти. Наприклад, компанія SkyUp відправила людей автобусами в Херсон, а звідти вони вже полетять до Єгипту.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.