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Факты / Украина

Иванисов не вернется в Слугу народа, даже если захочет – Корниенко

Народный депутат Роман Иванисов, вышедший из фракции Слуга народа, не сможет вернуться назад.

иванисов

Замглавы Слуги народа Александр Корниенко заявил, что народный депутат Роман Иванисов не сможет вернуться назад во фракцию.

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Он отметил, что Иванисов по собственному решению приостановил членство во фракции.

– Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет, – сказал он.

По словам Корниенко, окончательное решение будет принято на заседании фракции 2 декабря.

Напомним, Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

20 ноября во время брифинга генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что проверка показала наличие фактов совершения преступления Иванисовым.

На время проверки правоохранительными органами нардеп остановил свое членство во фракции Слуга народа.

Источник: Новое время

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