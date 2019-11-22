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Факти / Україна

Іванісов не повернеться в Слугу народу, навіть якщо захоче – Корнієнко

Народний депутат Роман Іванісов, що вийшов з фракції Слуга народу, не зможе повернутися назад.

иванисов

Заступник голови Слуги народу Олександр Корнієнко заявив, що народний депутат Роман Іванісов не зможе повернутися назад у фракцію.

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Він зазначив, що Іванісов за власним рішенням призупинив членство у фракції.

– Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче, – сказав він.

За словами Корнієнка, остаточне рішення прийматиметься на засіданні фракції 2 грудня.

Нагадаємо, Іванісов у 90-х був засуджений і відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, заявив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

20 листопада під час брифінгу генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що перевірка показала наявність фактів здійснення злочину Іванісовим.

На час перевірки правоохоронними органами нардеп зупинив своє членство у фракції Слуга народу.

Джерело: Новое время

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