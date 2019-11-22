Министр инфраструктуры Владислав Криклий вынесет на следующее заседание Кабмина представление об отставке скандального заместителя Александры Клитиной.

Он добавил, что провел с Клитиной откровенный разговор. Также Криклий обратился в полицию, чтобы они проверили изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в Укрзализныце.

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– Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи. Поэтому я предложил ей по собственному желанию уйти с должности.

Госпожа Клитиная дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тот весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность, – сообщил Криклий.