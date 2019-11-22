Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий внесет представление на заседании Кабмина об увольнении своего заместителя Александры Клитиной.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий вынесет на следующее заседание Кабмина представление об отставке скандального заместителя Александры Клитиной.
– Я принимаю решение как министр инфраструктуры о внесении представления об увольнении заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности, – заявил министр.
Он добавил, что провел с Клитиной откровенный разговор. Также Криклий обратился в полицию, чтобы они проверили изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в Укрзализныце.
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– Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи. Поэтому я предложил ей по собственному желанию уйти с должности.
Госпожа Клитиная дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тот весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность, – сообщил Криклий.
Напомним, что 20 ноября народный депутат Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы получила свою должность в министерстве через постель.